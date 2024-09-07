مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" تصدر بياناً

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" بيانًا جديدًا اليوم السبت عبر وزارة الخارجية السعودية، مؤكدةً استمرارها في جهود توسيع الوصول الإنساني الطارئ إلى السودان.

وفي الاجتماع الافتراضي الذي عُقد يوم الخميس الماضي، 5 سبتمبر 2024، أكدت المجموعة على أهمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى وصول حوالي 3114 طنًا متريًا من الإمدادات إلى نحو 300 ألف شخص في دارفور الأسبوع الماضي، بفضل جهود المجموعة والعاملين الإنسانيين على الأرض.

وأكدت المجموعة أنها تعمل على تعزيز وصول المساعدات عبر طرق متعددة من بورتسودان إلى الخرطوم، وكذلك عبر سنار إلى الأبيض وكوستي. كما دعت الأطراف السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل حركة الشحنات الإنسانية.

وتجدد المجموعة دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لتقليل التصعيد في المناطق الحرجة مثل الفاشر، مما سيسهم في حماية المدنيين وتسريع وصول الإغاثة. كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الجانبين لتحقيق هذا الهدف.

في الختام، أكدت المجموعة التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتعزيز جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية إشراك النساء السودانيات في هذا الجهد.

الجيش الإسرائيلي يقصف مدرسة شمال غزة ويزعم وجود مسلحين من حماس فيها

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن قصفه منشأة كانت تُستخدم كمدرسة شمال قطاع غزة، بعد حصوله على معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين من حركة حماس داخلها. ووفقًا لبيان صادر عن الجيش، فإن القصف استهدف المنشأة بناءً على تقارير دقيقة تشير إلى أنها كانت تستخدم كمخبأ للمسلحين.

وأشار البيان إلى أن "العملية جاءت ضمن الجهود المستمرة لضمان الأمن ومواجهة التهديدات من قبل حركة حماس، والتي تستخدم المنشآت المدنية كستار لأنشطتها العسكرية".

وأكد الجيش أن الهدف من القصف كان "إزالة التهديدات المباشرة" دون الإضرار بالمدنيين. وأضاف أن "الجيش يواصل استهداف البنية التحتية لحماس وفقاً للمعايير العسكرية الدقيقة ويعمل على تقليل الأضرار الجانبية قدر الإمكان".

لم تصدر بعد أي تقارير عن الخسائر البشرية أو الأضرار الناجمة عن القصف، بينما دعت منظمات حقوق الإنسان إلى تحقيق عاجل في الحادثة لضمان عدم استهداف المدنيين.