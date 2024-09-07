حزب الله يعلن قصف موقع مرج الإسرائيلي وإسقاط طائرة مسيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان له اليوم السبت عن قصف موقع مرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع المستهدف.

وأوضح الحزب أن الهجوم استهدف موقعًا عسكريًا إسرائيليًا، مشيرًا إلى أن القصف قد أسفر عن إصابات وأضرار بالموقع.

في السياق ذاته، أعلن حزب الله عن تصديه لطائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هيرون في أجواء منطقة البقاع. وأكد الحزب أنه استخدم صاروخًا لإسقاط الطائرة، مما أجبرها على مغادرة الأجواء اللبنانية.

وشدد البيان على أن العمليات تأتي في إطار رد الحزب على ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مؤكدًا استمرار الحزب في التصدي لأي تهديدات.

مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" تصدر بياناً حول الوضع الإنساني في السودان

أصدرت مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام في السودان" بيانًا جديدًا اليوم السبت عبر وزارة الخارجية السعودية، مؤكدةً استمرارها في جهود توسيع الوصول الإنساني الطارئ إلى السودان.

وفي الاجتماع الافتراضي الذي عُقد يوم الخميس الماضي، 5 سبتمبر 2024، أكدت المجموعة على أهمية توسيع نطاق المساعدات الإنسانية واحترام القانون الإنساني الدولي. وأشارت إلى وصول حوالي 3114 طنًا متريًا من الإمدادات إلى نحو 300 ألف شخص في دارفور الأسبوع الماضي، بفضل جهود المجموعة والعاملين الإنسانيين على الأرض.

فيما أكدت المجموعة أنها تعمل على تعزيز وصول المساعدات عبر طرق متعددة من بورتسودان إلى الخرطوم، وكذلك عبر سنار إلى الأبيض وكوستي. كما دعت الأطراف السودانية إلى فتح معابر حدودية إضافية، بما في ذلك معبر أويل من جنوب السودان، مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل حركة الشحنات الإنسانية.

وتجدد المجموعة دعوتها لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية لتقليل التصعيد في المناطق الحرجة مثل الفاشر، مما سيسهم في حماية المدنيين وتسريع وصول الإغاثة. كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط على الجانبين لتحقيق هذا الهدف.

في الختام، أكدت المجموعة التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتخفيف معاناة الشعب السوداني وتعزيز جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مع التأكيد على أهمية إشراك النساء السودانيات في هذا الجهد.