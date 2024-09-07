ديك تشيني يعلن تأييده لكاميالا هاريس في الانتخابات الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي الاسبق، انه يؤيد المرشحة الديمقراطية على منصب الرئيس الامريكي كاميلا رايس في الانتخابات الرئاسية الامريكية المزمع اقامتها في شهر نوفمبر المقبل .

وقال ديك تشيني الذي شغل من قبل منصب وزير الدفاع الامريكي ثم نائب الرئيس الامريكي الجمهوري جورج دبليو بوش انه يجب ان ينحي الجميع انتماءاتهم الحزبية الضيقة خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة من اجل ما اسماع بمعركة الوجود للديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية معتبرا ان ترشح الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب و فوزه بالانتخابات القادمة سيكون تهديدا حقيقيا للديمقراطية والحريات في الولايات المتحدة الامريكية .

وقال ديك تشيني، ان على الشعب واجب خلال الانتخابات المقبلة ان يضع الدولة فوق مصالحهم الشخصية و الحزبية وان يدافعوا عن الدستورية في امريكا مؤكدا ان ترامب يمثل تهديدا للجمهورية .

وتعد تصريحات ديك تشيني امتدادا لتصريحات نجلته ليز تشيني احد اهم الاعضاء في الحزب الجمهوري التي اكدت خلال اجتماع جماهيري في تكساس دعمها لكاميلا هاريس ايضا .