"ياجي" يدمر مناطق في فيتنام وجنوبي الصين

محمد اسماعيل - القاهرة - شنتشن، الصين - (د ب أ)

واصل الإعصار ياجي مساره المدمر في آسيا اليوم السبت، حيث أبلغت السلطات في جنوبي الصين وفيتنام عن المزيد من الأضرار والضحايا.

وأودى الإعصار بحياة أكثر من 20 شخصا وأسفر عن إصابة ما يقرب من 200 شخص في الأيام الأخيرة بعد أن ضرب الفلبين فى البداية.

وتم الإعلان اليوم السبت عن سرعات الرياح التي بلغت 149 كيلومترا في الساعة، على الرغم من أنه من المتوقع أن تهدأ.

وقالت السلطات في شمال فيتنام إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 78 آخرون، حيث أعاقت الأمطار الغزيرة أعمال الإنقاذ.

وقام الجيش بتعبئة أكثر من 380 ألفا من رجال الإنقاذ للمساعدة في إزالة الأنقاض والركام بعد الإعصار.

وذكرت وسائل إعلام فيتنامية أن عشرات القوارب غرقت أو انفصلت عن مراسيها في خليج هالونج، وهو مقصد سياحي شهير.

فيما ذكرت شركة الكهرباء الحكومية أن إمدادات الكهرباء انقطعت بصورة جزئية في الشمال، بما في ذلك منطقة هانوي.

وفى الوقت ذاته، أوقف مطار نوي باي الدولي جميع الرحلات الجوية،

كما لقي أربعة أشخاص حتفهم في جزيرة هاينان بجنوب الصين، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن 95 شخصا على الأقل أصيبوا.

وضرب إعصار ياجي جزيرة هاينان وأجزاء من مقاطعة جوانجدونج المجاورة يوم أمس الجمعة واستمر طوال الليل.

وتمت تعبئة أكثر من 2200 عامل لاستعادة الكهرباء في هاينان لأكثر من 1.5 مليون أسرة.

وكان إعصار ياجي قد اجتاح الفلبين في وقت سابق، حيث أودى بحياة 16 شخصا على الأقل.