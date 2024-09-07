شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: الحوار الوطنى يضع حقوق الإنسان نصب عينيه منذ البداية والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب عصام هلال وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ أن الحوار الوطني يضع حقوق الإنسان نضب أعينه منذ اللحظة الأولى لتدشينه، حيث تزامن مع انطلاقة الحوار، تفعيل لجنة العفو الرئاسي وحرص الأعضاء منذ بدء الجلسات على بحث وتدوين كل ما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.

وأضاف "هلال" خلال تصريحه ل ”الخليج 365” أن القيادة السياسية تهتم اهتمام كبير بتعزيز ملف حقوق الإنسان ولعل أبرز دليل على ذلك هو استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن الاهتمام بحقوق الإنسان لم يقتصر على الحبس أو القضايا السياسية، ولكن في ملفات أخرى مثل الملف الاقتصادي والاجتماعي وغيره.