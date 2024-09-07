شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف أهمية الحوار الوطنى فى تناول كافة الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحوار الوطني دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى.

وأضافت الدراسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدعوة إلى الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان أبريل 2022 تحت شعار “وطن يتسع الجميع”، كآلية جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وشملت قاعدة المشاركة في الحوار الوطني جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته، وكان هناك حرص كبير من إدارة الحوار الوطني على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية؛ وذلك لضمان حوار وطني فعال يضم المعارضين قبل المؤيدين، من أجل مناقشة أولويات العمل الوطني في الفترات الراهنة والمقبلة.

وتابعت الدراسة أن وجود الحوار الوطني بالأساس هو دليل واضح على اتساع صدر الدولة لسماع الجميع وتناول كافة الرؤى، إعمالًا بالمبدأ التشاركي الذي يضمن تنظيم عمل كل مؤسسات الدولة الرسمية منها وغير الرسمية جنبًا إلى جنب، وبالتوازي فيما بينها لضمان تحقيق أهداف التنمية المنشودة على مستوى كافة القطاعات.