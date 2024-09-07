شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان.. القضاء على 9 إرهابيين في عمليات أمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 9 مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم خلال عمليات نفذتها قوات الأمن الباكستاني اليوم في إقليمي خيبر بختونخواه الشمالي الغربي، وبلوشستان الجنوبي الغربي.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن قوات الأمن تصدت لهجوم نفذته مجموعة من الإرهابيين على مقر لقوات حرس الحدود في منطقة مهمند بإقليم خيبر بختونخواه، وقتلت أربعة إرهابيين كانوا يرتدون سترات ناسفة. إقليم بلوشستان من جهة أخرى، قُتل خمسة إرهابيين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مخيم "سورخاب" للاجئين في منطقة "بيشين" بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وبحسب المتحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب في الإقليم، جرى العثور على مخبأ ضخم للأسلحة والذخائر في وكر الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم.