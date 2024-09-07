الصحة اللبنانية: 3 شهداء من الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على فرون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة جريحين من الدفاع المدني في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة فرون جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الغارة الإسرائيلية، التي وقعت صباح اليوم، أسفرت عن تدمير جزء كبير من مبنى سكني في البلدة. وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني كانت تعمل على إجلاء المدنيين وإجراء عمليات الإنقاذ عند وقوع الهجوم.

ووفقاً للمصادر، فإن الشهداء هم من أفراد الدفاع المدني الذين كانوا في موقع الهجوم لمساعدة المصابين. وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالتهم بأنها مستقرة.

كما أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة تسببت في أضرار مادية كبيرة في البلدة، وأدت إلى نزوح بعض الأسر من مناطقها.

وتدعو الوزارة إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم لضمان محاسبة المسؤولين، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة بين لبنان وإسرائيل.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات "آيلت هشاحر" و"يفتاح" في الجليل الأعلى

دوت صفارات الإنذار، اليوم السبت، في مستوطنات "آيلت هشاحر" و"يفتاح" في الجليل الأعلى، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وذكرت التقارير أن الصفارات دوت في الساعة 2:00 ظهرًا، وأشارت إلى أن سكان المستوطنات تلقوا تحذيرات من الهجمات الصاروخية المحتملة. وأفاد شهود عيان أن هناك حالة من الاستنفار بين السكان والقوات الأمنية في المنطقة.

تم تفعيل نظام القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ، وأكدت المصادر الأمنية أن التحقيق جارٍ لمعرفة مصدر الهجمات وتفاصيلها. لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن، فيما تستمر السلطات في تقييم الوضع وضمان سلامة المواطنين.

تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه الجليل الأعلى توترًا متصاعدًا، حيث تحاول السلطات الإسرائيلية التعامل مع التهديدات المتزايدة في المنطقة.

والدة أسير في غزة تنتقد سياسة الحكومة الإسرائيلية وتصف محور فيلادلفيا بالكذبة

انتقدت عيناف تسنغاوكر، والدة أحد الأسرى الاسرائيليين المحتجزين في غزة لدى المقاومة الفلسطينية حماس ، بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية، ووصفت "محور فيلادلفيا" بأنه “كذبة جوفاء”، وأضافت أن المشكلة الحقيقية تتعلق بمحور سياسي أكثر عمقاً يشمل وزراء مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، واتهمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم دموية.