آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب، يوم السبت، للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية ، وتأتي هذه المظاهرة في وقت تشهد فيه إسرائيل توترات متزايدة بشأن ملف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى الدولة العبرية.

احتشد المتظاهرون في وسط المدينة حاملين لافتات تطالب بإنهاء معاناة الأسرى والمطالبة بحل يضمن إطلاق سراحهم. ورفع المشاركون شعارات تؤكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يشمل تبادل الأسرى وتحسين ظروفهم، معربين عن قلقهم إزاء استمرار أزمة الأسرى في ظل الأوضاع الحالية.

وتأتي هذه المظاهرة في وقت حساس حيث يُعتبر ملف الأسرى من القضايا الرئيسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقد ازدادت المطالب الشعبية في إسرائيل بإبرام صفقة تبادل بعد تقارير عن تدهور أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الصراع المستمر.

في الوقت نفسه، أصدرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" تقريرًا يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطًا متزايدة من قبل الجمهور ومن السياسيين لإيجاد حل لهذا الملف. وأكد التقرير أن المظاهرات تعكس رغبة واسعة بين الإسرائيليين في تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعربت عن استعدادها للتفاوض حول صفقة تبادل، ولكن هناك تحديات معقدة تتعلق بالمطالب الفلسطينية والشروط التي يضعها الطرفان. وصرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم يسعون للوصول إلى اتفاق يضمن السلام والأمن للطرفين، بينما تسعى الفصائل الفلسطينية إلى تحقيق مطالبها الإنسانية.

تشير المظاهرات إلى تصاعد الاهتمام العام بالملف، ويعكس حجم المشاركة في التظاهرات حجم القلق الشعبي والضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات فعالة في هذا الاتجاه. وتبقى الأنظار مشدودة إلى مساعي التوصل إلى حل لهذا الملف المعقد، والذي يعتبر أحد القضايا المركزية في الصراع المستمر.

وزارة الصحة اللبنانية: 3 شهداء وجريحان من الدفاع المدني في غارة إسرائيلية على بلدة فرون جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، عن استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة جريحين من الدفاع المدني في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة فرون جنوبي لبنان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الغارة الإسرائيلية، التي وقعت صباح اليوم، أسفرت عن تدمير جزء كبير من مبنى سكني في البلدة. وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني كانت تعمل على إجلاء المدنيين وإجراء عمليات الإنقاذ عند وقوع الهجوم.