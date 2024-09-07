النشرة: استهداف فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني بغارة من مسيرة اسرائيلية في فرون وسقوط إصابات

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، باستهداف فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني بغارة من مسيرة اسرائيلية في فرون قرب الغندورية، وسقوط إصابات بينها حرجة، وتتوجه فرق الإسعاف كافة للمكان للعمل على نقلهم الى المستشفيات.

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