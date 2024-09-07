حزب الله: وحدة الدفاع الجوي تصدت لمسيّرة معادية من نوع هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء البقاع

اعلن حزب الله في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية عند الساعة 4:40 من بعد ظهر يوم السبت 7-9-2024 لمسيّرة صهيونية من نوع هيرون بصاروخ أرض – جو في أجواء منطقة البقاع ومنعتها من تحقيق أهدافها وأجبرتها على مغادرة الأجواء اللبنانية".
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 6:00 عصر يوم السبت 7-9-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.
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