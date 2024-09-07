مولوي دان استهداف آلية للدفاع المدني في بلدة فرون: شهداء الواجب الابطال رووا أرض الجنوب بدمائهم

دان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، في بيان، "بشدة ما تعرضت له آلية الدفاع المدني اللبناني من استهداف من قبل مسيرة مجرمة للعدو الاسرائيلي في بلدة فرون، اثناء قيام العناصر بعملية إطفاء حرائق اشتعلت في البلدة جراء الغارات، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة من عديد رجال الاطفاء وإصابة موظف عملاني نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".
وشدد مولوي على ان "هذه الجرائم التي يرفضها القانون الدولي والضمير الانساني مدانة ومستنكرة اشد الاستنكار"، وقال: "شهداء الواجب الابطال رووا ارض الجنوب بدمائهم".
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