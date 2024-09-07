حركة امل تنعى الجريح قاسم عادل بزي من فرون ومحمد هاشم من برج قلاويه

اعلنت حركة امل في بيان، بانه بمزيدٍ من الفخر والإعتزاز تزفّ حركة أمل إلى قائدها سماحة الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد الجريح قاسم عادل بزي مواليد فرون 1972، والشهيد المجاهد محمد حبيب هاشم مواليد برج قلاويه 1980 والذان استشهدا اثناء قيامه بواجبه الإنساني والوطني دفاعًا عن لبنان والجنوب.

ولفت البيان، الى إن حركة أمل تعاهد الشهيد وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة مهما غلت التضحيات.