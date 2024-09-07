أوكرانيا تقصف منشأة عسكرية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مصدر أمني أوكراني، اليوم السبت، إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت مستودع ذخيرة في منطقة "فارونيش" الروسية، مضيفا أن كييف تعتقد أن المستودع يستخدم لنقل الذخيرة والعتاد إلى أوكرانيا.

وأعلن ألكسندر جوسيف حاكم فارونيش، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن "أجساما متفجرة" انفجرت بعد حريق في إحدى المناطق دون وقوع إصابات، مشيرا إلى إعلان حالة الطوارئ محليا وإجلاء عدة مئات من الأشخاص وإغلاق طريق رئيسي.

وقال المصدر الأوكراني، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن العملية نفذها جهاز الأمن الداخلي الأوكراني.

وأضاف المصدر أنه "في هذه اللحظة، لا تزال هناك أربعة جيوب من النيران القوية في الموقع، فضلا عن انفجار الذخائر بشكل متواصل".

وذكر المصدر أن المستودع يقع في بلدة "سولداتسكوي" على بعد نحو 130 كيلومترا من أقرب نقطة داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.