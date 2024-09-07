وزير الداخلية يصل القاهرة في زيارة رسمية

بتوجيه من القيادة، وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، مساء اليوم، إلى مصر في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي، وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر صالح بن عيد الحصيني.