هل يمكن التنبؤ بحدوث الزلازل؟.. أستاذ استشعار عن بُعد يحسم الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بأمريكا، أن العلم ليس لديه القدرة على التنبؤ بوقت حدوث الزلازل حتى الآن، معلقا: "مفيش حد يقدر يقول إمتى هيحصل زلزال".

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أشار العسكري إلى أنه بالرغم من عدم وجود طريقة محددة لتوقع وقت حدوث الزلازل، فإنه من الممكن تحديد المناطق المعرضة للنشاط الزلزالي.

وتابع: الزلازل في تركيا وبعض الدول في شمال البحر الأبيض المتوسط ليست أمراً غريباً أو غير متوقع، لأنها تعتبر مناطق نشطة زلزالية وجزء من النشاطات الجيولوجية الطبيعية.

ونفى أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بأمريكا، الفكرة الشائعة التي تقول إنه يمكن توقع الزلازل بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن مصر ليست ضمن المناطق النشطة زلزالياً، وأنها بعيدة عن خطر الزلازل الكبرى.

وأشار الدكتور هشام العسكري إلى أن هناك عوامل بشرية قد تساهم في زيادة احتمالية حدوث الزلازل، مثل بناء السدود، فكلما زاد عدد السدود في منطقة معينة، زادت فرصة النشاط الزلزالي.