عجز 470 ألف معلم.. استراتيجيات وزارة التعليم لمواجهة أزمة المعلمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، آخر استعدادات وزارة التربية والتعليم تزامنا مع عودة الطلاب في المدارس للعام الدراسي الجديد 2024-2025.

وقال رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن الوزارة أخطرت المعلمين المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم التي أعلنت عنها مسبقا، باستلامهم مهامهم الوظيفة وفقا لتوزيعهم في المدارس بالمحافظات.

وتابع: "هناك عجز كبير في وزارة التربية والتعليم وتحتاج إلى 470 ألف معلم لسد العجز في المدارس"، ولكن الوزارة تعمل على هيكلة الأمور وسد العجز من خل خطط بديلة.

وأوضح "فياض"، أن قرار دراسة اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية غاية الأهمية، ويهدف إلى تعريف الطلاب بتاريخ دولتهم والحفاظ على هويتهم وثقافتهم.

وأكمل: لا يوجد جدوى أو مبرر من أولياء الأمور الذين قاموا برفع قضايا على قرار وزير التربية والتعليم بسبب إضافة مادتي التاريخ واللغة العربية للمدارس الدولية، كونها مواد تضاف للمجموع.



