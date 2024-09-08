اقتحام 3 مناطق ونسف أخرى.. ماذا يحدث بالضفة الغربية وقطاع عزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت بنايات بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

ووفقا للقناة، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة زيتا، وبلدة اليامون، وبلدة السيلة الحارثية بالضفة الغربية.

وبحسب القناة، فإن هناك اشتباكات بمحيط دوار الأحمدين بجنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى استهداف قوات الاحتلال بعبوة متفجرة.

يذكر أن هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة، قالت في بيان، السبت، إن أكثر من 400 ألف شخص يشاركون في مظاهرة بتل أبيب.

وفي سياق متصل، أفادت تقارير إعلامية، بأن آلاف الإسرائيليين يشاركون في مظاهرة قبالة مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس.

نصف مليون متظاهر إسرائيلي خرجوا إلى الشوارع في تل أبيب، وربع مليون في باقي المدن المحتلة، يطالبون بصفقة تبادل للأسرى، وذلك حسب البيانات الأخيرة من مقر أهالي المخطوفين.

وأعلنت صحيفة "معاريف" العبرية، إصابة عدد من المتظاهرين في مواجهات مع الشرطة خلال مظاهرة في حيفا تطالب بإبرام صفقة تبادل.