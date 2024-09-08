لجنة الانتخابات الجزائرية: 48.3% نسبة المشاركة في التصويت

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت لجنة الانتخابات الجزائرية، إن نسبة المشاركة في عمليات التصويت بالانتخابات الرئاسية بالداخل بلغت 48.3%، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن عملية فرز الأصوات الأولية للانتخابات الرئاسية في الجزائر التي جرت، أمس السبت، أكدت أن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، يتجه للفوز بولاية ثانية وحسم النتائج بانتصار كاسح من الدور الأول.

وظهرت صور لعمليات الفرز بعد انتهاء عملية التصويت نقلتها قنوات تلفزيونية محلية من مكاتب الاقتراع من ولايات الجلفة وبجاية والمدية وتمنراست وورقلة وباتنة والجزائر العاصمة، تقدم واضح لتبون، على حساب منافسيه عبد العالي حساني شريف، رئيس حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني، ويوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض.

وكانت مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها عند الساعة الثامنة ليلا بعد قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتمديدها ساعة واحدة، بعدما كان يفترض أن تغلق عند الساعة السابعة مساء.

وبلغت نسبة التصويت عند الساعة الخامسة مساء، 26.45% في الداخل، مقابل 18.31% بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.