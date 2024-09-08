بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية اليوم.. و5 تشديدات مهمة من التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2025-2024، في المدارس الدولية التي تُدرس مناهج ذات طبيعة خاصة والمدارس الدولية الحكومية lPS، ومدارس النيل المصرية الدولية.

وبحسب الوزارة، فإنه تم التشديد على المدارس في أول أيام العام الدارسي على أهمية النشيد الوطني، وتحية العلم، والتزام المدارس بتحقيق الانضباط، والالتزام بلائحة المصروفات الدراسية، والزي المدرسي.

يذكر أن مدارس النيل المصرية الدولية، أعلنت عن استعداداتها الكاملة لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

وبحسب المدارس، فإن الاستعدادات تشمل التنسيق مع إدارات المدارس الـ14 المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وتشمل فروع المدارس في القاهرة الكبرى: "العبور، الياسمين، الشروق، الأندلس، الشيخ زايد، أكتوبر"، بالإضافة إلى فروع في محافظات: "بورسعيد، دمياط الجديدة، مدينة السادات، المنيا، أسيوط الجديدة، طيبة بالأقصر، قنا، وأسوان الجديدة".

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 8 سبتمبر الجاري، موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية، و21 من نفس الشهر بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الرسمية والخاصة للغات والعربي والقوميات.