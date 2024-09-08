للباحثين والمعلمين.. تفاصيل التقديم لجائزة خليفة بمصر ومجالات الجائزة ورابط الاشترك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أكدت الدكتورة رحاب محمود منسق عام جائزة خليفة التربوية بمصر رئيس قسم اللغة الصينية بكلية آداب القاهرة، أن التقديم لجائزة خليفة التربوية في دورتها الثامنة عشرة التي انطلقت في أول يوليو 2024 مستمر حتى 31 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المنسقة العامة للجائزة بمصر، أن الدورة الحالية تتضمن 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي، وتشمل الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، إضافة إلى إطلاق الدورة الثالثة من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج وطرق التدريس.

ودعت الدكتورة رحاب محمود، جميع المهتمين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والباحثين التربويين بمصر إلى المشاركة من خلال تقديم طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجائزة اضغط هنا.

وأشارت المنسق العام للجائزة بمصر على اهتمام الجائزة بتعزيز قاعدة التوعية بالمجالات المطروحة وآليات وشروط الترشح من خلال ورش عمل تطبيقية تعزز تبادل التجارب بين المتقدمين من مختلف المؤسسات التعليمية في المجالات المطروحة لجائزة خليفة التربوية.

وفي هذا الصدد تنظم الأمانة العامة للجائزة ورش عمل تطبيقية على مستوى الوطن العربي من تقديم المحكمين وتستهدف جميع المتقدمين عبر تقنية الاتصال المرئي زووم، للتعرف على مجالات الجائزة وأهم تعليمات الترشيح، وذلك يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري 2024 من الساعة 05:00 عصراً إلي الساعة 06:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر رابط التسجيل والحضور : اضغط هنا

وتشمل مجالات ورش العمل فئة المعلم المبدع، مجال التعليم العالي، مجال الإبداع في تدريس اللغة العربية.