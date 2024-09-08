محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

استقر سعر الذهب، اليوم الأحد 8-9-2024، في مصر مع بداية التعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات اليوم.

"الخليج 365" ينشر أخر تحديثات لأسعار الذهب مع بداية التعاملات والعودة من العطلة الأسبوعية وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 3874 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3390 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 2906 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14بلغ 2260 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1614جنيها.

- سعر وقية الذهب 120490 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 27120 جنيه.

يذكر أن سعر الذهب، عاد أمس السبت، للارتفاع بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2497 دولارا للأونصة، "الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24"، مع نهاية تعاملات الجمعة، بانخفاض 19.35 دولار بنسبة 0.77% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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