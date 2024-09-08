ضبط مسجل خطر هارب من عدة قضايا في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- عبدالرحمن القرشي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة إدارة البحث الجنائي، القبض على مسجل خطر هارب من عدة قضايا، خلال حملة أمنية في قرية أسمنت مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بشن حملة أمنية لضبط الخارجية عن القانون في قرية أسمنت التابعة لدائرة المركز.

أسفرت الحملة عن ضبط "م.ع"، من قرية بشلاو، مسجل خطر وهارب من عدة قضايا، في قرية أسمنت وبحوزته ذخيرة 17 طلقة، وبندقية آلية وكمية من الحشيش المخدر.

على الفور تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.