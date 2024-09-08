شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: قرار الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا يعزز من ضمانات الحقوق والحريات والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، على الأهمية الشديدة بقرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن وضمان حقوق الأفراد، وانطلاقة حقيقية تحسب للدولة المصرية.

ولفت الكمار، إلى أن الإفراج عن المحبوسين يأتي في سياق جهود مستمرة من جانب الدولة المصرية لتعزيز سيادة القانون وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، وتنفيذا مباشرا وواضحا لتوصياته الاخيرة في مجال الحبس الاحتياطي والتعويض عنه بتدابير اخرى.

وشدد عضو مجلس النواب، أن الخطوة تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، والحرص على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وبناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأشار النائب إلى أن قرار الافراج عن 151 محبوسا احتياطيا يأتي بعد عدة قرارات هامة سبقت ذلك بالعفو عن المئات عبر فترات متقاربة بالعفو الرئاسي، واختتم النائب مدحت الكمار بتوجيه الشكر للرئيس السيسي بتوجيهاته بالافراج عن المحبوسين، قائلا: أحد مظاهر وثمار الجمهورية الجديدة في مجال الحريات والحقوق.