"النشرة": مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق مزارع شبعا ومرتفعات جبل الشيخ وأجواء سهل البقاع

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في حاصبيا، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّة تحلّق فوق مزارع شبعا المحتلّة ومرتفعات جبل الشيخ في منطقة العرقوب حاصبيا، وصولًا حتّى أجواء سهل البقاع المشرفة على منطقة راشيا الوادي والقلب الشّرقي لمرتفعات حرمون".

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