مرشح المعارضة الفنزويلية لانتخابات الرئاسة غادر البلاد بعد طلبه اللجوء في إسبانيا

كشفت نائبة الرّئيس الفنزويلي دلسي رودريغيز، أنّ مرشّح المعارضة الفنزويليّة إدموندو غونزاليس أوروتيا (Edmundo González Urrutia)، الّذي ادّعى الفوز على الرّئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرّئاسيّة الّتي جرت في 28 تمّوز الماضي، "غادر البلاد".

وأشارت في تصريح، إلى أنّ "بعد لجوئه الطّوعي إلى السّفارة الإسبانيّة في كراكاس قبل بضعة أيّام، طلب من ​الحكومة الإسبانية​ اللّجوء السّياسي (...) وقد منحته ​فنزويلا​ التّصريح اللّازم، وذلك من أجل مصلحة السّلام والهدوء السّياسي في البلاد".

وأوضحت رودريغيز أنّ كراكاس وافقت على مروره الآمن، وأنّه غادر فنزويلا، مبيّنةً أنّ التّصريح بالمرور الآمن صدر بعد "اتصالات بين الحكومتين، واتخاذ التّدابير اللّازمة وفق القانون الدّولي".

وكان القضاء الفنزويلي قد أصدر الإثنين الماضي، مذكّرة توقيف بحق غونزاليس أوروتيا (75 عامًا)، بسبب إصراره على أنّه الفائز في الانتخابات الرئاسيّة، الّتي أعلنت السّلطات فوز مادورو بها.