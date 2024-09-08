13 قتيلًا و45 جريحًا نتيجة تصادم بين حافلة ركاب وصهريج وقود في ساحل العاج

أعلنت خدمات الإنقاذ في ​ساحل العاج​، مقتل 13 شخصًا، نتيجة حادث مروري وقع بين حافلة ركاب قادمة من مالي وشاحنة صهريج محمّلة بالوقود، على الطّريق السّريع الّذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتان الرّئيسيّتان في شمال ساحل العاج. كما تمّ نقل 45 جريحًا، من بينهم 19 طفلًا، إلى المستشفيات في مدينتَي كاتيولا ونياكارا المجاورتين.

وأوضحت الشّرطة أنّ "الاصطدام أدّى إلى نشوب حريق هائل".

مع الإشارة إلى أنّ ما بين 1000 و1500 شخص يُقتلون سنويًّا على الطّرق في ساحل العاج، وفقًا لوزارة النّقل.