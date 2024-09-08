أعلنت خدمات الإنقاذ في ساحل العاج، مقتل 13 شخصًا، نتيجة حادث مروري وقع بين حافلة ركاب قادمة من مالي وشاحنة صهريج محمّلة بالوقود، على الطّريق السّريع الّذي يربط بين بواكيه وكورهوغو، المدينتان الرّئيسيّتان في شمال ساحل العاج. كما تمّ نقل 45 جريحًا، من بينهم 19 طفلًا، إلى المستشفيات في مدينتَي كاتيولا ونياكارا المجاورتين.
وأوضحت الشّرطة أنّ "الاصطدام أدّى إلى نشوب حريق هائل".
مع الإشارة إلى أنّ ما بين 1000 و1500 شخص يُقتلون سنويًّا على الطّرق في ساحل العاج، وفقًا لوزارة النّقل.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 قتيلًا و45 جريحًا نتيجة تصادم بين حافلة ركاب وصهريج وقود في ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.