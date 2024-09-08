خارجية إيران: لا أساس من الصحة لإرسال صواريخ باليستية لروسيا وتكرار الادعاء له دوافع سياسية

أشار المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة ال​إيران​يّة ​ناصر كنعاني​، ردًّا على الادّعاءات بأنّ إيران ترسل صواريخ باليستيّة إلى ​روسيا​، إلى أنّه "كما تمّ التّأكيد عليه مرارًا وتكرارًا، فإنّ إيران وضمن معارضتها للحرب، هي في الوقت نفسه تدعم الحلّ السّياسي لحلّ الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، وإنهاء الصّراعات العسكريّة".

وأكّد أنّ "منذ بداية الأزمة الرّوسيّة- الأوكرانيّة، لم تكن إيران أبدًا جزءًا من هذا الصّراع العسكري واستمراره، ودعمت دائمًا الحلّ السّياسي والحوارات الثّنائيّة لإنهاء هذه الأزمة"، مشدّدًا على أنّ "نهج إيران مبدئي وعلني وواضح وراسخ فيما يتعلّق بالأزمة الأوكرانيّة".

واعتبر كنعاني أنّ "تكرار الادّعاء بإرسال صواريخ باليستيّة إلى روسيا، هو أمر له أهداف ودوافع سياسيّة لبعض الدّول الغربيّة، وهو لا أساس له من الصّحة على الإطلاق"، لافتًا إلى أنّ "التّعاون العسكري التّقليدي الإيراني- الرّوسي له تاريخ أقدم بكثير من بداية الحرب الأوكرانيّة، ويأتي هذا التّعاون في إطار الاتفاقيّات الثّنائيّة، ويستند إلى الأعراف والقوانين الدّوليّة، ولا علاقة له بالأزمة الأوكرانيّة".