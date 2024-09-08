سأل وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، عن "معنى تصويت مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع للتّجديد لقوّات حفظ السّلام الدّوليّة في جنوب لبنان (يونيفيل)، في ظلّ التّغاضي عن انتهاكات إسرائيل المستمرّة للسّيادة اللّبنانيّة برًّا وبحرًا وجوًّا، وتعدّياتها العدوانيّة والإجراميّة على الأبرياء، وآخرهم شهداء الدفاع المدني الّذين كانوا يؤدّون واجبهم؟".
وإذ قدّم عزاءه لقيادة الدفاع المدني ورفاق الشهّداء وأهاليهم، قال: "كفى لبنان وشعبه التّعاطي معه بمكيالَين ومقياسَين، خصوصًا من قبل الدّول المتسلّحة بحقّ النّقض، وتستخدمه وفق مصالح إسرائيل، دون الأخذ بالاختبار العدالة والمواثيق الدّوليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوشكيان عزّى بشهداء الدفاع المدني: كفى التعاطي مع لبنان وشعبه بمكيالَين ومقياسَين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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