بوشكيان عزّى بشهداء الدفاع المدني: كفى التعاطي مع لبنان وشعبه بمكيالَين ومقياسَين

سأل وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب ​جورج بوشكيان​، عن "معنى تصويت مجلس الأمن الدولي قبل أسبوع للتّجديد لقوّات حفظ السّلام الدّوليّة في جنوب ​لبنان​ (يونيفيل)، في ظلّ التّغاضي عن انتهاكات إسرائيل المستمرّة للسّيادة اللّبنانيّة برًّا وبحرًا وجوًّا، وتعدّياتها العدوانيّة والإجراميّة على الأبرياء، وآخرهم شهداء ​الدفاع المدني​ الّذين كانوا يؤدّون واجبهم؟".

وإذ قدّم عزاءه لقيادة الدفاع المدني ورفاق الشهّداء وأهاليهم، قال: "كفى لبنان وشعبه التّعاطي معه بمكيالَين ومقياسَين، خصوصًا من قبل الدّول المتسلّحة بحقّ النّقض، وتستخدمه وفق مصالح إسرائيل، دون الأخذ بالاختبار العدالة والمواثيق الدّوليّة".