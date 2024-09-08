أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عقيص​، في تصريح، أنّه "إذا كان ثمّة من حاجة لتعديل قانون الانتخابات، فيقتضي تعديله بهدف إلغاء المقاعد الاغترابيّة الستّ نهائيًّا، وإقرار حقّ الاغتراب اللّبناني بالتّصويت للـ128 مقعدًا"، مشدّدًا على أنّ "لا للتّمييز بين المقيم والمغترب، دستورنا أقرّ المساواة بين اللّبنانيّين في الحقوق والواجبات".

كانت هذه تفاصيل خبر عقيص: إذا كان ثمة حاجة لتعديل قانون الانتخابات فيجب إقرار حق الاغتراب بالتصويت للـ128 مقعدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.