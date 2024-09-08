الخازن اتصل بخطار معزيًا باستشهاد عناصر الدفاع المدني: اعتداء وحشي على الإنسانية

أجرى النّائب ​فريد هيكل الخازن​ اتصالًا هاتفيًّا بمدير عام الدّفاع المدني العميد ​ريمون خطار​، معزّيًا باستشهاد عناصر الدّفاع المدني في العدوان الإسرائيلي على بلدة فرون الجنوبيّة.

وأعرب الخازن عن إدانته "العدوان الإسرائيلي السّافر الّذي استهدف أبرياء عزّل، أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد الحرائق"، مؤكّدًا أنّه "يشكّل اعتداءً وحشيًّا على الإنسانيّة، وخرقًا فاضحًا للقرارات والقوانين الدّوليّة".

وكانت قد نعت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، "الشّهداء الثّلاثة الموظّفين العملانيّين قاسم عادل بزي، محمد حبيب هاشم، وعباس علي حمود من عديد مركز فرون العضوي- النبطية الإقليمي، الّذين استشهدوا بتاريخ 2024-09-07، أثناء تأدية واجبهم الوطني والإنساني؛ حيث استهدفت مسيّرة إسرائيليّة بلدة فرون".