وزير الزراعة اختتم زيارته إيطاليا بلقاء الجالية اللبنانية: قوة لبنان في صموده ووحدة أبنائه

اختتم وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​ والوفد المرافق له، زيارتهم إلى ​إيطاليا​، بلقاء مع الجالية اللّبنانيّة في باري، وطلّاب الدّراسات العليا والدكتوراه وعدد من الباحثين في معهد الدّراسات المتوسّطيّة.

وشرح الحاج حسن خلال اللّقاء الوضع في ​لبنان​، وما تقوم به الوزارة من مشاريع مستدامة مع شركاء محليّين وإقليميّين ودوليّين. ووَضع أبناء الجالية بصورة الاعتداءات الإسرائيليّة الّتي تستهدف الأراضي اللّبنانيّة، مؤكّدًا أنّ "قوّة لبنان في صموده ووحدة أبنائه"، وداعيًا إلى أن "يكون أبناء الجالية خير مثال لصورة لبنان الجميلة والموحّدة، في إيطاليا وفي كلّ أنحاء الاغتراب".