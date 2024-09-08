مواقف تنديد وتعزية باستشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على فرون

توالت مواقف التّنديد والتّعزية باستشهاد 3 عناصر من الدفاع المدني اللّبناني، جراء غارة إسرائيليّة على بلدة فرون أمس السّبت.

في هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب قاسم هاشم، أنّ "استهداف العدو الصّهيوني للدّفاع المدني وسقوط شهداء، وقبل ذلك لسيّارات الإسعاف والمسعفين والّذي أدّى أيضًا إلى سقوط شهداء وجرحى وتضرّر الآليّات، يؤكّد الطّبيعة الهمجيّة للكيان الإسرائيلي الّذي لا يميّز ولا يقيم وزنًا للعاملين في المجال الإنساني، لأنّه متفلّت من كلّ القيم الأخلاقيّة والإنسانيّة".

وشدّد على أنّ هذا "يتحمّل مسؤولّيته المجتمع الدولي، لدعمه واحتضانه هذا الكيان، رغم ممارساته الّتي تجاوزت حدود الإجرام والإبادة. واليوم كلمات العزاء لا تفي شهداء الدفاع المدني وفرق الإسعاف والّذين نذروا أنفسهم على مذبح الكرامة الإنسانيّة، حقّهم".

من جهته، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان النّيابيّة النّائب ميشال موسى، إلى أنّ "الاعتداءات الإسرائيليّة ما زالت متفلّتة من كلّ القوانين والأعراف والأخلاقيّات، وآخرها القتل المتعمّد لشهداء الدّفاع المدني أثناء القيام بواجبهم"، مؤكّدًا أنّها "جريمة أخرى برسم واضعي القانون الدّولي الإنساني، ونحن في ذكراه الـ75، وبرسم مجلس الأمن المؤتمن على القانون الدّولي، وكلّ الدّول الّتي تكيل بمكيالين".

وأعرب عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب علي عسيران، عن إدانته "الجريمة المروّعة الّتي ارتكبتها إسرائيل بحقّ 3 عناصر من الدفاع المدني اللّبناني في فرون، كانوا يقومون بواجبهم الإنساني والوطني في حماية أهلهم، من خلال إخماد الحرائق الّتي أشعلتها الطّائرات الإسرائيليّة".

وركّز على أنّ "هذا إن دلّ على شيء، انّما يدلّ على أنّ إسرائيل تستهدف كلّ شيء في لبنان، وهو برسم المجتمع الدّولي لإدانة إسرائيل على جريمتها الّتي أودت بالشّهداء الثّلاثة، أصحاب النّخوة والعزيمة الّذين كانوا يعملون في ظروف صعبة، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على الجنوب اللّبناني".