الداخلية الأردنية: الجهات الرسمية باشرت التحقيق بإطلاق النار على الجانب الآخر من جسر الملك حسين

أعلنت ​وزارة الداخلية الأردنية​، في تصريح مقتضب، أنّ "الجهات الرّسميّة باشرت التّحقيق في حادثة إطلاق النّار الّتي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين".

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "مسلّحًا كان يستقلّ شاحنةً وصل من الأردن نحو معبر اللنبي في الأغوار، وخرج منها ليباشر بإطلاق النّار نحو قوّات إسرائيليّة كانت تهمّ بتأمين المعبر".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّت تصفية المسلّح من قبل قوّات الأمن، بعد أن قتل عددًا من المواطنين الإسرائيليّين". وذكر أنّه "تمّ استدعاء قوّات كبيرة من الجيش إلى المكان، للتّأكّد من عدم وجود عبوات ناسفة داخل الشّاحنة".

من جهته، كشف مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، أنّ الأردن أغلق جسر الملك الحسين، أثناء التّحقيق في حادث إطلاق نار عند الجانب الآخر.