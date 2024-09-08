الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 إسرائيليين جراء إطلاق النار على معبر اللنبي وقتلنا منفذ العملية القادم من الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل 3 إسرائيليّين جرّاء عمليّة إطلاق النّار على معبر "اللنبي" الحدودي مع الأردن"، مشيرًا إلى أنّنا قتلنا منفّذ العمليّة الّذي جاء من الأردن على متن شاحنة، وأطلق النّار على القوّات الّتي تحرس المعبر".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، منذ بعض الوقت، بإصابة 3 أشخاص حالتهم حرجة، جرّاء عمليّة إطلاق نار عند معبر "اللنبي" بين الأردن والضفّة الغربيّة.