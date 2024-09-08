إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يفرض طوقًا أمنيًا على مدينة أريحا بعد إطلاق النار في معبر اللنبي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أنّ الجيش يفرض طوقًا أمنيًّا على مدينة أريحا، عقب عمليّة إطلاق النّار في معبر اللّنبي الحدودي مع الأردن.
من جهته، كشف مسؤول أردني لوكالة "رويترز"، أنّ الأردن أغلق جسر الملك الحسين، أثناء التّحقيق في حادث إطلاق نار عند الجانب الآخر.
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "مسلّحًا كان يستقلّ شاحنةً وصل من الأردن نحو معبر اللنبي في الأغوار، وخرج منها ليباشر بإطلاق النّار نحو قوّات إسرائيليّة كانت تهمّ بتأمين المعبر".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّت تصفية المسلّح من قبل قوّات الأمن، بعد أن قتل عددًا من المواطنين الإسرائيليّين". وذكر أنّه "تمّ استدعاء قوّات كبيرة من الجيش إلى المكان، للتّأكّد من عدم وجود عبوات ناسفة داخل الشّاحنة".
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