مقتـ.ل 3 إسرائيليين في إطلاق نار على الحدود الأردنية الفلسطينية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت منظمة "نجمة داوود الحمراء" الطبية الإسرائيلية، عن مقتل 3 إسرائيليين في حادث إطلاق نار وقع قرب معبر الكرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية، اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم المنظمة في تحديث حول الهجوم الذي وقع بالقرب من معبر اللنبي الحدودي إنه "وبعد عمليات الإنعاش، حدد مسعفو نجمة داود الحمراء والمسعفون بالتعاون مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي وفاة ثلاثة رجال يبلغون من العمر حوالي 50 عاما مصابين بطلقات نارية في أجسادهم".

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتحييد مطلق النار، كما قامت بإغلاق المعبر ونشرت قواتها في المنطقة للسيطرة على الوضع.

وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن طائرتين تابعتين للاحتلال الإسرائيلي وصلت لموقع الحادث.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية قولها في معلومات أولية إنه "يبدو أن سائق شاحنة أردني جاء من الأراضي الأردنية إلى المعبر، قام بتهريب سلاح في الشاحنة وأخرجه وأطلق النار على المتواجدين في منطقة الشحن".