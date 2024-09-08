انعقاد المجلس الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون غدا

تستضيف الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، اجتماع المجلس الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون، و 3 اجتماعات وزارية مشتركة بين مجلس التعاون مع كلٍّ من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل، وذلك في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 161 لمجلس التعاون، سيعقد برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وسيعقد على هامشه الاجتماع الوزاري المشترك السابع للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، بحضور معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، والاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وجمهورية الهند،

بحضور وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، والاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية البرازيل، بحضور وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.

وأضاف الأمين العام، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيبحث خلال انعقاده عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ (44) بمدينة الدوحة ديسمبر 2023م، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.

وأشار البديوي بأن الاجتماعات المشتركة مع الجانب الروسي والهندي والبرازيلي، التي ستنعقد كلاً على حدة وعلى هامش اجتماع المجلس الوزاري الـ 161، تأتي في إطار حرص دول المجلس على استكشاف وفتح آفاق جديدة للتعاون من جهة، وتعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الدول والمنظمات في العالم من جهة أخرى، وأنه سيتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة عدة مواضيع في العديد من المجالات التي تخدم مصالح الجانبين المشتركة وتحقق الفوائد لشعوبهم.