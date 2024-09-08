إسبانيا تعلق على مغادرة مرشح المعارضة الفنزويلية إليها

ياسر رشاد - القاهرة - علقت إسبانيا، اليوم الأحد، على مغادرة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، إلى مدريد، بعد حصوله على حق اللجوء السياسي فيها، وفقا لما أوردته وكالة"سبوتنيك".

ونشر وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عبر منصة "إكس": لقد سافر إدموندو غونزاليس، بناءا على طلبه، إلى إسبانيا، على متن طائرة تابعة للقوات الجوية الإسبانية".

وأضاف"حكومة إسبانيا ملتزمة بالحقوق السياسية والسلامة الجسدية لجميع الفنزويليين".

وأعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم الأحد، أن مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، إدموندو غونزاليس أوروتيا، غادر البلاد بعد حصوله على حق اللجوء الساياسي في إسبانيا

وقالت رودريغيز في قناتها على تطبيق "تليجرام"، "امس السبت 7 سبتمبر غادر المواطن المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا البلاد، ولجأ طوعاً لعدة أيام إلى سفارة مملكة إسبانيا في كراكاس طالبًا اللجوء السياسي من هذه الحكومة".

وأضافت، "لقد قدمت فنزويلا الشهادة الأمنية المناسبة (لمغادرة البلاد) من أجل الهدوء والسلام السياسي في البلاد، وهذا يؤكد احترام القانون الذي يرشد جمهورية فنزويلا البوليفارية في تصرفاتها على الساحة الدولية.