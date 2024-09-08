مسيرة حاشدة تضامنا مع فلسطين بالأرجنتين

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس، مسيرة حاشدة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، ومنددة بالعدوان الغاشم والإبادة الجماعية في فلسطين منذ 11 شهرا، وفقا ل "وفا".

وشارك في المسيرة المئات من المتضامنين الأرجنتينين، وأبناء الجاليتين العربية والفلسطينية، وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية، مطالبين بوقف الابادة الجماعية في قطاع غزة والاقتحامات والتدمير والاغتيالات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وانطلقت المسيرة من أمام ساحة البرلمان الارجنتيني، وصولا إلى شارع نويبي دي خوليو، وحمل المحتجون في المسيرة الأعلام الفلسطينية والأرجنتينية، ولافتات مؤيدة لحقوق الشعب الفلسطينية وحريته واستقلاله، وأخرى منددة ومناهضة للكيان الصهيوني وعدوانه المتكرر على شعبنا الفلسطيني.

ومن أمام مبنى البرلمان الأرجنتيني، تم إلقاء كلمات لعدد من الشخصيات الحقوقية والسياسية، أكدت التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، ومطالبة بالوقف الفوري للإبادة الجماعية وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومنددة بنظام الفصل العنصري الذي تتبعه حكومة الاحتلال ضد الفلسطينيين، مطالبين بحماية دولية لهم ومعاقبة إسرائيل على جرائمها.