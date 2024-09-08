إغلاق معبر الكرامة في الاتجاهين

ياسر رشاد - القاهرة - أُغلق صباح اليوم الأحد، معبر "الكرامة" شرق مدينة أريحا، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

وقال المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا لـ"وفا"، إن الحركة على معبر الكرامة، الجسر المؤدي من الضفة الغربية إلى الأردن وبالعكس متوقفة تماما حتى اللحظة، ولا تفاصيل أخرى حول إعادة تشغيله.

وفي السياق ذاته، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية على حاجزها العسكري عند المدخل الشرقي لمدينة أريحا قرب الحدود الأردنية الفلسطينية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال احتجزت عمالا وسائقين في المعبر دون معرفة هوياتهم حتى اللحظة.

وكان ثلاثة إسرائيليين قتلوا، اليوم الأحد، في إطلاق نار في جسر الملك حسين (معبر الكرامة).