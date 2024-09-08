إغلاق مسار كالالاو الشهير في هاواي بعد تفشي فيروس نوروفيروس بين المتنزهين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في ولاية هاواي الأمريكية إغلاق مسار "كالالاو" الشهير للمشي لمسافات طويلة في جزيرة كاواي، وذلك بعد إصابة 24 متجولًا بأعراض يُعتقد أنها ناجمة عن فيروس نوروفيروس.

وأوضحت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية في هاواي، عبر منشور على فيسبوك، أن المسار سيظل مغلقًا لمدة سبعة أيام ابتداءً من الرابع من سبتمبر.

وجاء بالتقارير أن انتشار الفيروس بدأت بالظهور منذ 14 أغسطس، حيث أبلغ المتنزهون عن أعراض مثل الغثيان والقيء والإسهال، خلال رحلتهم على المسار الذي يمتد لمسافة 11 ميلاً من شاطئ "كي" إلى شاطئ "كالالاو".

وأفادت السلطات الصحية بعدم وجود حالات تتطلب دخول المستشفى حتى الآن. كما أشار كيرت كوتريل، مدير قسم المتنزهات الحكومية في إدارة الموارد الطبيعية في هاواي، إلى أن التفشي "نادر ومثير للقلق" بسبب الطبيعة النائية للموقع، حيث يصعب التدخل السريع.

الجدير بالذكر أن العديد من المتنزهين ألقوا باللوم في هذا التفشي على المستوطنين غير القانونيين الذين يقومون بالتغوط على طول المسار، مما أدى إلى تلوث البيئة ونشر الفيروس.