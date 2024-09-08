أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، تعليقا على عمليّة إطلاق النّار في معبر اللنبي، أنّ "هذا يوم صعب، ونحن محاطون بالأيديولوجيا الّتي تمجّد القتل، والّتي يقودها محور الشّرّ الإيراني. نحن محاطون بمجرمين يريدون قتلنا جميعًا".
وأشار إلى أنّ "حركة حماس تهدف إلى زرع الفرقة في داخلنا، وشنّ حرب نفسيّة على أهالي المختطفين وممارسة ضغوط داخليّة"، مشدّدًا على "أنّنا ملتزمون بتحقيق أهداف الحرب والقضاء على "حماس"، وإعادة جميع الأسرى، وضمان أنّ غزة لا تعود تشكّل تهديدًا".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "مسلّحًا كان يستقلّ شاحنةً وصل من الأردن نحو معبر اللنبي في الأغوار، وخرج منها ليباشر بإطلاق النّار نحو قوّات إسرائيليّة كانت تهمّ بتأمين المعبر".
وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّت تصفية المسلّح من قبل قوّات الأمن، بعد أن قتل 3 مواطنين إسرائيليّين". وذكر أنّه "تمّ استدعاء قوّات كبيرة من الجيش إلى المكان، للتّأكّد من عدم وجود عبوات ناسفة داخل الشّاحنة".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: نحن محاطون بأيديولوجيا قاتلة يقودها محور الشر الإيراني وملتزمون بالقضاء على "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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