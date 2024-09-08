الأمن العام الأردني: إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السفر إثر إغلاقه من الجانب الآخر

أعلن النّاطق الإعلامي باسم مديريّة الأمن العام الأردني، "إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة السّفر، إثر إغلاقه من الجانب الآخر لإشعار آخر".

وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأنّ "مسلّحًا كان يستقلّ شاحنةً وصل من الأردن نحو معبر اللنبي في الأغوار، وخرج منها ليباشر بإطلاق النّار نحو قوّات إسرائيليّة كانت تهمّ بتأمين المعبر".

وأشار في تصريح، إلى أنّه "تمّت تصفية المسلّح من قبل قوّات الأمن، بعد أن قتل 3 مواطنين إسرائيليّين". وذكر أنّه "تمّ استدعاء قوّات كبيرة من الجيش إلى المكان، للتّأكّد من عدم وجود عبوات ناسفة داخل الشّاحنة".