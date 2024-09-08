الأرصاد الجوية: طقس صيفي يسيطر على لبنان مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالداخل

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة أعلى من معدّلاتها في الدّاخل"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 22 و31 درجة في طرابلس، وبين 16 و32 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الأحد غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تكون أعلى من معدّلاتها الموسميّة في الدّاخل وعلى الجبال، مع بقاء نسبة الرّطوبة مرتفعة دون مستوى ارتفاع الـ1000 متر، ممّا يؤدّي إلى ظهور ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة أحيانًا؛ ويبقى احتمال تساقط زخّات مطريّة خفيفة متفرّقة خاصّةً شمال البلاد".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب محلّي على المرتفعات المتوسّطة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على السّاحل، وارتفاعها على الجبال وفي الدّاخل حيث تتخطّى معدّلاتها القصوى بحدود ثلاث درجات. كما تكون الأجواء مهيّأة لتساقط الرّذاذ خلال الفترة المسائيّة جنوب البلاد".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل ودون تعديل يُذكر في الدّاخل، كما ترتفع نسبة الرّطوبة على السّاحل فيزيد معها الشّعور بالحر، وبالّتالي ظهور ضباب بشكل كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة أحيانًا، نتيجة الرّطوبة المرتفعة الّتي تلامس الـ100%؛ مع احتمال تساقط بعض الرّذاذ بشكل متفرّق خلال الفترة المسائيّة خاصّةً شمال وجنوب البلاد".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب محلّي على المرتفعات المتوسّطة صباحًا ومساءً، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة الّتي تبقى أعلى من معدّلاتها الموسميّة على الجبال وفي الدّاخل بحدود الـ4 درجات، بينما تكون ضمن معدّلاتها على السّاحل".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إلى متوسّط على السّاحل ويسوء على المرتفعات المتوسّطة بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75% فيما تلامس الـ100% على المرتفعات المتوسّطة، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 30 درجة مئويّة".