"حزب الله": استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقعَي المالكية ورويسات العلم ما أدى لتدميرها

أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلاميّة عند السّاعة 09:30 من صباح اليوم الأحد، التّجهيزات التّجسسيّة ‏في موقع المالكية بمحلّقة انقضاضيّة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".

وأشار في بيان ثان، إلى أنّ "مجاهدي ‏المقاومة ‏الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 12:15 من ظهر اليوم الأحد أيضًا، التّجهيزات التّجسسيّة ‏في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللّبنانيّة المحتلّة بالأسلحة المناسبة، وأصابوها إصابةً ‏مباشرةً ما أدّى إلى تدميرها".