قوى الأمن: توقيف جورجيَّين سرقا بنحو نصف مليون دولار من عدد من المنازل في زوق مصبح

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّه "بعد أن تعرّض بتاريخ 2024-08-18، عدد من المنازل في ​زوق مصبح​ لعمليّات سرقة من قبل أشخاص مجهولين، دخلوها بواسطة الكسر والخلع وسرقوا ما توفّر من مجوهرات ومبالغ ماليّة، بحيث قُدِّرَت قيمة المسروقات الإجماليّة بأكثر من نصف مليون دولار أميركي؛ كثّفت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة الجهود الحثيثة، توصّلت شعبة المعلومات إلى كشف هويّات الفاعلين، وبالتّالي تمّ تحديد شقّة مستأجرة من قِبلهم في محلّة ​الزلقا​، ومن بينهم المدعوّان: "د. إ." (من مواليد عام 1963، جورجي الجنسيّة) و"ا. ش." (من مواليد العام 1976، جورجي الجنسيّة)".

وأشارت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتاريخ 2024-08-28، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، وبعد التّأكّد من وجودهما في الشّقّة، عملت إحدى دوريّات الشّعبة على مداهمتها وتوقيفهما، وضبطت قسمًا من المسروقات وأدوات تُستَخدَم في عمليّات السّرقة".

وكشفت أنّ "بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة إقدامهما على الدّخول إلى عدد من المنازل بواسطة الكسر والخلع في زوق مصبح، والسّرقة من داخلها، بمشاركة شخصٍ ثالث متوارٍ عن الأنظار"، لافتةً إلى أنّ "المسروقات المضبوطة أُعيدت إلى أصحابها، وأُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص؛ والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث".