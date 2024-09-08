بسبب «وثيقة سرية» عن إيران.. أزمة بين نتنياهو وقادة الجيش الإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلام عبرية عن وجود أزمة في الجيش الإسرائيلي؛ بسبب وثيقة توصف بأنها "سرية" تتعلق بإيران، تم تسليمها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مخالف للإجراءات.

وتقول القناة 12 العبرية، إن اللواء إليعازر توليدانو رئيس دائرة الإستراتيجية والدائرة الثالثة في الجيش الإسرائيلي، سلّم وثيقة "سرية" عن إيران مباشرة إلى نتنياهو، دون الحصول على موافقة من وزير الجيش يوآف جالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي.

وأضافت القناة أنه جرت محادثات شديدة اللهجة، وتم توبيخ الجنرال توليدانو وتعليق مشاركته مؤقتًا في مناقشات مجلس الوزراء، في حين اعترف الجيش الإسرائيلي بأن توزيع الوثيقة تم بشكل مخالف للإجراءات المعمول بها.