روسيا تعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "حررت بلدة في منطقة دونيتسك.