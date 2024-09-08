روسيا تعلن السيطرة على بلدة في شرق أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "حررت بلدة في منطقة دونيتسك.
ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الروسي الأحد سيطرته على بلدة في شرق أوكرانيا حيث يواصل تقدمه مقتربا من مدينة بوكروفسك الاستراتيجية.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية "حررت بلدة في منطقة دونيتسك.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية