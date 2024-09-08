نصائح طبية بتطعيم لقاح الإنفلونزا مع دخول سبتمبر.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أيام وينتهي فيها فصل الصيف رسميًا، ويبدأ الانقلاب الخريفي الذي تقل فيه درجات الحرارة، وتكون الفرصة أكبر للإصابة بالإنفلونزا الموسمية.



ويُشار إلى أن الإنفلونزا الموسمية تتسبب في إصابة مليار شخص سنويًا تقريبًا ويكون منها 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة، كما تتسبب في وفاة من 29 إلى 650 ألف حالة مرتبطة بالجهاز التنفسي.. وذلك بحسب إحصائيات رسمية منشورة.

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة

ويُشار إلى أن الأطفال دون الخامسة وكبار السن، 65 سنة، من أصحاب الأمراض المزمنة والحوامل هم أكثر الفئات عرضة للإصابة وحدوث المضاعفات.

كما تتأثر البلدان النامية بمخاطر الأنفلونزا أكثر من غيرها إذا يرتبط 99% من وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات المصابين بعدوى الجهاز التنفسي نتيجة مضاعفات الإنفلونزا.

لقاح الإنفلونزا

ومن هنا يناشد الأطباء بضرورة تناول لقاح الإنفلونزا، حيث أظهرت التقارير أن لقاح عام 2025 قد زاد فعاليته بنسبة 20% مقارنة بالسنوات السابقة، مما يعكس تحسينات في تركيبته من خلال استهداف سلالات فيروسية أكثر شيوعًا.

كما تشير التقديرات إلى أن استخدام اللقاح الجديد يمكن أن يقلل حالات الإصابة بالأنفلونزا بنسبة تصل إلى 50% في المجتمعات التي تتلقى اللقاح، مما يساهم في تقليل الضغط على نظم الرعاية الصحية.

وأفاد بأن لقاح عام 2025 أظهر فاعلية تصل إلى 70% في تقليل حالات الإنفلونزا وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة باللقاحات السابقة.

الفئات المستهدفة

وتجدر الإشارة إلى أن أبرز الفئات المستهدفة للحصول على لقاح الأنفلونزا «شتاء 2025» تشمل الأطفال دون سن 5 سنوات وكبار السن فوق 65 عامًا، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل الربو والسكري، والحوامل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بتلقي اللقاح لجميع الأفراد فوق سن 6 أشهر، خصوصًا خلال مواسم الإنفلونزا.